Cronaca

Si parla di un colpo di arma da fuoco ma non ci sono ancora conferme in proposito

Un tunisino è stato ricoverato all’ospedale Guzzardi di Vittoria stamattina. È stato colpito alla spalla intorno alle 8 a Scoglitti. Sembra si trovasse in compagnia di una donna. Non è in pericolo di vita. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato.

