Scoglitti, completati i lavori per la mitigazione del rischio frana a Baia Dorica

Attualità

Il sopralluogo dell'assessore Nicastro nel tratto compreso tra via Parigi e via Madrid

Sono stati ultimati con largo anticipo (avrebbero dovuto essere completati a fine giugno) i lavori per la mitigazione del rischio frana nel tratto di Baia Dorica, a Scoglitti, compreso tra via Parigi e via Madrid. E’ l’esito del sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, che, come sempre con grande attenzione, segue passo dopo passo l’evolversi delle opere portate avanti grazie alla guida e alla supervisione del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello.