Scoglitti, con il furgone piomba su un gruppo di ciclisti: un morto

Cronaca

Ad avere perso la vita uno sportivo originario di Mazzarrone, il 70enne Raffaele Mazza

Tragedia sulla provinciale 51 che da Scoglitti porta a Gela. Per cause in via di accertamento, un furgone, questa mattina, è piombato su un gruppo di ciclisti amatoriali che stava percorrendo quel tratto di strada. La peggio è toccata a uno sportivo originario di Mazzarrone che nell’impatto è stato sbalzato oltre il guardrail e che è deceduto sul colpo. Ci sono anche due feriti (foto Franco Assenza). E’ Raffaele Mazza (nella foto sotto) il ciclista travolto e ucciso dal mezzo pesante. Mazza, 70 anni, aveva lavorato come dipendente di una banca e aveva una forte passione per la bicicletta.

