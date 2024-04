Scoglitti, consegnati i lavori della pista ciclabile alla riviera Kamarina

Attualità

L'assessore Nicastro: "Un altro tassello al mosaico delle opere pubbliche che cambieranno in meglio il volto della città di Vittoria"

“Abbiamo consegnato i lavori della pista ciclabile lungo la riviera Kamarina. Un altro tassello si aggiunge al mosaico delle opere pubbliche che, sotto l’attenta e puntuale supervisione del sindaco Francesco Aiello, stanno lentamente ma inesorabilmente trasformando in meglio la nostra città”. E’ quanto afferma l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, parlando di un’opera che, tra l’altro, comprende due segmenti di finanziamento: il primo con Dm 344 del 12 agosto 2020 da parte del ministero delle Infrastrutture per un importo di 227mila euro; il secondo con la misura M5 C2 I.2.1 “Rigenerazione urbana” del Pnrr per un importo di mezzo milione di euro. Le ditte aggiudicatarie delle opere sono quindi due: la Itaca soc. coop. e la Descat srl.