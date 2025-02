Scoglitti, consegnati i lavori di rifacimento di piazza Cavour

Attualità

L'assessore Nicastro: "Intervento di portata storica grazie alla sapiente guida del sindaco Aiello e al supporto dell'on. Dipasquale"

Consegnati i lavori di rifacimento di piazza Cavour a Scoglitti. Un primo traguardo importante nel contesto di una cruciale azione di rifacimento che è stata avviata per una delle aree simbolo della movida estiva. La consegna all’impresa aggiudicataria, con l’espletamento degli adempimenti burocratici, è stata eseguita dall’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro. “Questo importante progetto di restyling – sottolinea l’assessore – non solo restituirà alla nostra Scoglitti un angolo destinato a diventare ancora più bello e accogliente, ma contribuirà anche a valorizzare la nostra tradizione e a migliorare la qualità della vita dei cittadini, dei locali della movida, dei giovani, delle famiglie e di tutti i visitatori”. Il Comune, alla luce di un emendamento alla Finanziaria all’Ars presentato dall’on. Nello Dipasquale, ha saputo intercettare fondi per un primo stralcio pari a 1.250.000 euro.