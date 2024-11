Scoglitti, denunciato tunisino per la ricettazione di un ciclomotore

Cronaca

Il mezzo è stato già riconsegnato al legittimo proprietario

Prosegue ininterrottamente l’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa.In particolare, nella mattinata dell’11 novembre scorso, i carabinieri della Stazione di Scoglitti, durante un servizio di controllo del territorio, notavano un uomo a bordo di un ciclomotore che, alla vista dei militari, lasciava cadere a terra il veicolo dandosi alla fuga. I militari si sono prontamente attivati per risalire all’identità del conducente del ciclomotore e, dopo una celere attività d’indagine, sono riusciti ad identificarlo in un tunisino classe 1992.Ulteriori verifiche condotte sul ciclomotore in uso all’uomo hanno permesso di accertare che lo stesso era stato oggetto di furto perpetrato lo scorso 3 novembre.Il ciclomotore è stato successivamente riconsegnato al legittimo proprietario mentre il tunisino è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.

