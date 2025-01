Scoglitti dilaniata dai danni del maltempo

Attualità

La Protezione civile in attività per sanare tutte le anomalie segnalate dai cittadini

Disagi a ripetizione a causa del vento e della pioggia in tutta la provincia di Ragusa con decine di interventi dei vigili del fuoco che, insieme ai volontari della Protezione civile dei vari Comuni, stanno lavorando per ridurre al minimo i disagi. A Scoglitti, sia nelle strade urbane che soprattutto in quelle extraurbane, ci sono disagi dati da alberi caduti sulla sede stradale, cartelloni divelti dal vento, lamiere e tegole dei tetti. Transenne per evitare il transito su alcuni tombini a rischio (foto Franco Assenza).

