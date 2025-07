Scoglitti diventa cornice del nuovo spot automobilistico della Fiat

Società

Aiello: "Motivo di grande soddisfazione per la nostra comunità"

Un evento di grande prestigio ha acceso i riflettori su Scoglitti nei primi giorni di giugno: il celebre marchio automobilistico Fiat ha scelto il suggestivo lungomare della frazione marinara come location ufficiale per le riprese dello spot promozionale della nuova Fiat Topolino. La storica casa automobilistica italiana, simbolo del design e dell’innovazione su quattro ruote, ha selezionato Scoglitti per lanciare uno dei modelli più attesi e iconici della sua gamma, la nuova Fiat Topolino, una city car elettrica che richiama lo stile retrò con un’anima sostenibile, pensata per le nuove generazioni e le città del futuro. Durante le giornate di ripresa, il lungomare di Scoglitti si è trasformato in un vivace set cinematografico: telecamere, tecnici, troupe e attori hanno animato la zona, attirando l’attenzione di curiosi, cittadini e turisti.