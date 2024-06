Cronaca

Il sinistro si è verificato in via Taranto

Incidente stradale oggi pomeriggio a Scoglitti in via Taranto, angolo via Augusta. Sono rimasti coinvolti due centauri minorenni. I feriti sono stati soccorsi dagli operatori del 118 del Pte di Scoglitti. Per loro prognosi ancora da quantificare ma non risultano essere in gravi condizioni (foto Franco Assenza).

