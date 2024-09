Scoglitti è entrata ufficialmente a fare parte del Reimar

Attualità

E' il Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari. La consegna del premio ieri durante il G7 in corso a Siracusa

Da ieri Scoglitti è ufficialmente parte del Reimar, il Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari, un prestigioso riconoscimento consegnato ad Ortigia durante il G7, ​​attualmente in corso a Siracusa. A consegnare il premio è stato l’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca, Salvatore Barbagallo. Il Reimar, istituito lo scorso anno dalla Regione Siciliana tramite il dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, è uno strumento ideato per preservare e valorizzare il patrimonio, materiale e immateriale, legato alla storia delle comunità costiere siciliane. Il registro è articolato in sei sezioni integrate: borghi marinari, sapere del mare, celebrazioni rituali, espressioni tradizionali e spazi culturali, tonnare fisse, costruzioni e manufatti tradizionali e musei del mare. L’obiettivo del progetto è favorire la creazione di nuova imprenditorialità turistica nei borghi marinari e sviluppare un circuito che coinvolga anche le eccellenze enogastronomiche locali. A ritirare il riconoscimento per Scoglitti è stato l’assessore con delega alla frazione marinara, Salvatore Avola, che ha dichiarato: “Scoglitti, con la sua storia e le sue tradizioni, ha tanto da raccontare. Abbiamo creduto da subito in questo progetto, poiché Scoglitti ha tutte le carte in regola per ottenere importanti riconoscimenti. Abbiamo lavorato incessantemente per presentare tutta la documentazione necessaria e per mettere in risalto le peculiarità della nostra terra. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto”.