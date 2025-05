Scoglitti e il ponte a Cammarana, Forza Italia censura gli attacchi del sindaco

Attualità

La Rosa: "La collettività ha bisogno di risposte e non di dichiarazioni ancora una volta divisive"

Il ponte a Cammarana come strumento di attrazione turistica e utile per percorsi di viabilità che non creino disagi alla circolazione stradale di Scoglitti. La pensa in questi termini il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa (nella foto), dopo che ieri, il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha tenuto un comizio sull’argomento, attaccando tutto e tutti. “Il sindaco Aiello, provocatore da decenni, rissoso nel midollo, dal punto di vista politico, dimostrando di non comprendere o, peggio ancora, facendo finta di non capire – sottolinea La Rosa – ha voluto proseguire nella propria sconclusionata azione di critica a prescindere senza poi portare alcun risultato concreto al territorio. Perché, invece, non parla delle lacune che vive la frazione? Se guardiamo solo i numeri relativi alle presenze, possiamo dire che sono ottimi, ma purtroppo non possiamo affermare la stessa cosa per l’organizzazione, per i servizi, per il rispetto delle regole, dovuti ai molti comportamenti censurabili di certi individui. Accade, insomma, a Scoglitti”.