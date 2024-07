Scoglitti e la questione viabilità, Scuderi: “Variare la situazione, ma garantendo la messa in sicurezza”

Attualità

Il consigliere comunale chiede interventi specifici

“La questione viabilità a Scoglitti, che presenta numerose lacune e criticità inaudite, l’ho portata io in commissione Affari generali. Anche se qualcun altro vorrebbe appropriarsi della questione. Ma va bene comunque così se riusciamo a risolvere i disagi”.

Lo sottolinea il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Vittoria, Giuseppe Scuderi (nella foto), che aggiunge: “E’ un tema che ho molto a cuore e ho proposto alle varie amministrazioni comunali che si sono succedute numerose soluzioni per migliorare la vita dei residenti, degli sportivi, dei bambini e degli anziani che vorrebbero godere in sicurezza del lungomare. La mia proposta era molto articolata e partiva proprio dalla sistemazione di Lucarella (dossi, segnaletica orizzontale e verticale, limite di velocità a 30 km/h, illuminazione) per portare poi all’eliminazione del doppio senso di circolazione del lungomare anche per le moto. L’assessore Avola, con delega alla frazione di Scoglitti, e lo stesso comandante della polizia municipale erano d’accordo e nello specifico l’assessore ha risposto alla mia richiesta di mettere in sicurezza e di illuminare la Sp 21 spiegando che ci sarebbero state difficoltà visto che la competenza è provinciale. Ho risposto che era il caso di essere più insistenti nel progettare l’illuminazione della strada visto che la cosa va avanti ormai da un ventennio. Ho ribadito che, chiusura del lungomare o no, la Sp 21 va messa in sicurezza, così come lo stradale di Scoglitti, dove non viene più rispettato il divieto di sorpasso. La mia posizione è che la chiusura debba andare di pari passo ad una serie di iniziative che garantisca la sicurezza dei pedoni e dei motociclisti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA