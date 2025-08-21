Scoglitti e l’inquinamento idrico, il consigliere Pelligra: “Ferragosto da dimenticare”

Attualità

"A distanza di giorni ancora la situazione non si è normalizzata, un problema serio per la borgata"

Periodo di Ferragosto amaro a Scoglitti, segnato da una crisi che lascia ferite profonde nel tessuto sociale ed economico della frazione rivierasca. A distanza di una settimana dall’ordinanza comunale che vieta l’utilizzo dell’acqua a causa dell’inquinamento delle tubature idriche, regna ancora l’incertezza più assoluta. A lanciare l’allarme, con toni critici e profondamente amareggiati, è il consigliere comunale di Forza Italia a Vittoria, Biagio Pelligra (nella foto), che denuncia una gestione dell’emergenza giudicata “lacunosa e disarmante”.

“Siamo di fronte a una vicenda di gravità assoluta” afferma Pelligra, “che ha rovinato non solo il Ferragosto, ma l’intera seconda metà di agosto per cittadini, turisti e operatori economici. È inaccettabile che, a sette giorni dall’adozione dell’ordinanza, non sia stata diffusa alcuna comunicazione dettagliata su quali azioni occorra intraprendere, né tantomeno sia stato reso noto l’andamento dei valori delle analisi che dovrebbero rientrare nei parametri di legge. La popolazione è lasciata nell’incertezza, senza alcun supporto concreto o informazioni puntuali. Soltanto qualche indicazione random che, però, non assolve alla necessità di trasparenza”.

Il consigliere sottolinea come le strutture ricettive della zona siano state costrette a far fronte a costi aggiuntivi significativi per garantire servizi alternativi, tutelare la salute degli ospiti e limitare i danni all’immagine stessa della località. “I guai sono gravissimi” rimarca Pelligra “e meriterebbero risposte straordinarie, invece si procede a piccoli passi, come se si trattasse di un’emergenza ordinaria. Ma qui c’è in gioco la sicurezza pubblica e il benessere di centinaia di famiglie, imprese e lavoratori”.