Scoglitti, Fare Verde chiede la riprogrammazione della viabilità nella zona di Cammarana

Attualità

Le richieste rivolte all'amministrazione comunale e al Libero consorzio

Il gruppo Fare Verde Vittoria da parecchi mesi ha prospettato a tutti i soggetti istituzionali interessati che il tratto sulla Sp 102 cha va dal fiume Ippari al museo di Camarina diventi esclusivamente percorso pedonale.

L’intento di promuovere un turismo ecosostenibile e la promozione a riserva naturale della foce del fiume Ippari e della spiaggia di Cammarana, ed, inoltre una protezione ambientale del sito archeologico dell’ antica colonia greca.

Ci sono tutti i requisiti per far sì che questo luogo dal paesaggio incantevole, dalla vista mozzafiato su un promontorio ricco di natura, storia e cultura, possa essere restituito alla giusta dimensione umana attraverso la mobilità lenta, unico strumento che ci faccia apprezzare e riappropriare delle bellezze del nostro territorio.

Ulteriori episodi che certamente invitano alla riflessione, i rovinosi incendi che recentemente, giugno 2025 hanno interessato la zona di Cammarana creando non pochi problemi ai tanti residenti stagionali e ai visitatori occasionali i quali si sono visti avvolgere da colonne di denso fumo nero, dall’odore acre.

Fare Verde Vittoria chiede al sindaco di Vittoria, all’intera amministrazione comunale di abbandonare una inconsistente e anacronistica battaglia campanilistica basata su un irreale isolamento di Scoglitti nella chiusura della Sp 102 nel tratto fiume Ippari al museo regionale di Kamarina, ma invece puntare su un ripristino urgente di via della Fratellanza da collegare alla Sp 105.

Questo provvedimento non ha solamente l’obiettivo di dare un’alternativa alla chiusura del ponticello sull’Ippari al traffico veicolare, ma diventa con l’attuale situazione, una reale esigenza di sicurezza, nel raggiungimento della spiaggia di Cammarana arrivandoci e uscendo da via Della Fratellanza ai comuni cittadini ma anche ai mezzi di soccorso, alleggerendo il traffico sul lungomare per una carreggiata a doppio senso di circolazione, causa nuova pista ciclabile diventata ridottissima.

Fare Verde Vittoria sollecita inoltre il Libero Consorzio di Ragusa alla realizzazione a breve termine del ponticello pedonale sul fiume Ippari già chiuso da troppo tempo, offrendo e promuovendo con la chiusura al traffico un’attrazione naturalistica e storica suggestiva ed unica.