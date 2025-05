Scoglitti, Fare Verde: “Tutelare la spiaggia di Cammarana”

Attualità

Gli ambientalisti contestano le colate di cemento e sollecitano la gestione del sito nel rispetto dei vincoli Sic

“Viene spontanea una semplice riflessione: il mondo occidentale compie un consapevole e radicale ”mea culpa” per una precedente gestione scellerata, consumistica, vituperante del territorio in genere. Spiaggia di Cammarana Scoglitti, con danni enormi alla natura e per l’offerta di un immagine di totale regresso culturale, ci fa capire che da noi si prosegue con lo scempio”. Lo dice l’associazione Fare Verde che aggiunge: “Tonnellate di cemento nel rifacimento del lungomare, discutibile dal punto di vista estetico e dall’impatto ambientale devastante, non evidenziano alcun cambio di direzione nella gestione sostenibile del territorio. Parliamo dell’area Sic di Cammarana, immensa spiaggia anticamente luogo naturalistico di inestimabile valore con dune meravigliose, in un contesto storico culturale che dà al territorio ulteriore valenza e fascino”.