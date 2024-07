Scoglitti, grave incidente stradale: due feriti

Cronaca

Due centauri in collisione lungo la Sp 31. Sono stati trasportati in ospedale. Uno è in prognosi riservata

Scoglitti Sp 31, grave incidente stradale fra due centauri. Entrambi sono stati portati in ospedale con l’intervento delle ambulanze del 118. Una moto e uno scooter sarebbero venuti in collisione per cause in via di accertamento da parte della polizia municipale di Vittoria accorsa tempestivamente sul luogo. Le condizioni dei centauri tutte in fase di valutazione. Uno è in prognosi riservata. Si tratterebbe di un ex protagonista della vita politica cittadina. L’altro è decisamente in condizioni di salute migliori (foto di Franco Assenza).

