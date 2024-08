Alex, morto a 17 anni per soccorrere l’amico che stava annegando: Vittoria piange il giovane eroe

LA TRAGEDIA DI SCOGLITTI

Una terza persona di nazionalità tunisina si era pure tuffata in acqua per cercare di aiutarli entrambi

Sino all’ultimo hanno provato a rianimarlo. Lo hanno intubato. Praticato le manovre respiratorie. Ma non c’è stato niente da fare. E’ deceduto durante il tragitto dal porticciolo di Scoglitti all’ospedale Guzzardi. E’ morto così, ieri pomeriggio, il 17enne (avrebbe compiuto 18 anni il 21 settembre) Alex Capuzzello (nella foto), originario di Vittoria. Una giornata al mare finita tragicamente. E dire che Capuzzello si era tuffato in acqua, nello specchio di mare antistante l’hotel Mida, uno dei tratti costieri più gettonati di quella zona, per aiutare un suo amico, un coetaneo, che stava accusando qualche difficoltà di troppo nel rientrare.