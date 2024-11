Scoglitti, in attesa del ponte vero spunta quello finto

Attualità

E' stato sistemato dagli organizzatori di una pedalata in bici

Scoglitti resta ancora parzialmente isolata dopo il crollo del ponte sul fiume Ippari risalente ormai al 12 febbraio 2023. Diversi gli incontri organizzati sia a livello provinciale che regionale. Non sono mancati neanche i sopralluoghi e i sit-in. Le ultime novità risalgono al giugno scorso, ma ancora nulla si è mosso.

Adesso qualcuno, al momento anonimo, ha piazzato un piccolo ponticello fatto con delle pedane in legno per poter attraversare le due sponde almeno a piedi o al più in bici. Un gesto provocatorio, senza dubbio, ma che punta a scuotere le coscienze e a far riaccendere i riflettori sulla questione. Il ponticello, reso famoso anche perché vi sono state registrate diverse scene delle serie tv “Il giovane Montalbano” e “Il Commissario Montalbano”, unisce Scoglitti e Ragusa e rappresenta la via più veloce per raggiungere il museo archeologico di Kamarina.

Più volte, in questi mesi, l’associazione La Voce ha espresso la sua preoccupazione. “Questo isolamento – hanno dichiarato più volte – si ripercuote sull’intera economia del paese, sul flusso turistico e, secondo noi, ha un impatto negativo a livello socioculturale perché Scoglitti viene quasi volutamente tagliata fuori da un circuito turistico e noi non lo meritiamo”.