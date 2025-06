Scoglitti in vetrina grazie a uno spot nazionale, l’assessore Nicastro: “Scelta che ci inorgoglisce

Attualità

Completato il lavoro svolto dalla troupe sul lungomare

“Come molti di voi sanno, negli ultimi giorni, il lungomare di Scoglitti, ormai in fase di completamento per quanto riguarda il secondo stralcio, è stato scelto da una importante casa automobilistica, al pari di altre zone iconiche della nostra provincia, come set per lo spot di un nuovo modello. Una grande vetrina nazionale per la frazione rivierasca ipparina che, così, potrà continuare ad assurgere agli onori della cronaca per le proprie bellezze e per la suggestione del proprio paesaggio”.