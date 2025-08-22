Scoglitti, l’acqua continua a essere non potabile. La decisione del Comune

Attualità

Resta in vigore il divieto di utilizzo della risorsa idrica

In attesa di altri accertamenti, nonostante ieri sia stato effettuato un ulteriore prelievo e uno scavo per ispezionare la rete idrica nel luogo dove si è verificato il problema, senza avere riscontrato anomalie, l’ordinanza rimane in vigore fino a quando, i valori già nettamente migliorati, non saranno rientrati nei parametri previsti. Lo comunica una nota ufficiale di palazzo Iacono a proposito dell’inquinamento idrico a Scoglitti.Pertanto rimane in vigore il divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA