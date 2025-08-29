Scoglitti, l’acqua torna potabile

Attualità

Revocata l'ordinanza del 13 agosto scorso. Rimosse le cause dell'inquinamento

Il sindaco di Vittoria informa la cittadinanza che, a seguito delle più recenti analisi condotte dal Sian –Asp di Ragusa, è stata revocata l’ordinanza n. 68 del 13 agosto 2025, con la quale si vietava in via cautelativa l’utilizzo dell’acqua per uso potabile nel quadrilatero compreso tra Riviera Lanterna, via Plutone, strada Lucarella per Gela, via Plebiscito e via Genova in Scoglitti.Gli esiti dei controlli hanno infatti confermato che i parametri microbiologici dell’acqua risultano pienamente conformi alla normativa vigente (D.Lgs. n.18/2023), consentendo così il ripristino dell’utilizzo dell’acqua distribuita dalla rete comunale per il consumo umano. Da oggi, l’acqua nelle abitazioni della zona interessata è nuovamente potabile e può essere utilizzata senza alcuna restrizione.

