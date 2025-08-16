Scoglitti, l’Ads Tots Academy in presa diretta

Sport

Promossa una gara Idpa tra precisione, adrenalina e formazione sotto l'egida del comitato provinciale Csen Ragusa

L’Asd Tots Academy (nella foto), realtà nota in Sicilia nel campo del tiro operativo e difensivo, in collaborazione con il poligono Free-Shots di Scoglitti, ha promosso, sotto l’egida del comitato provinciale Csen Ragusa, una gara Idpa tra precisione, adrenalina e formazione. L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre trenta tiratori, è stato strutturato in 3 stage più un warm-up, richiedendo un minimo di 53 colpi, e si è svolto nel pieno rispetto degli standard della International defensive pistol association. Giovanni Rosso, istruttore master e presidente della Tots Academy Asd, ha diretto, insieme al suo staff di istruttori, ogni fase della manifestazione con competenza e passione, garantendo un contesto formativo, tecnico e umano di altissimo livello. Questi i risultati che sono maturati.