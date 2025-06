Scoglitti, lavori in spiaggia tra i bagnanti. La protesta di FdI

Attualità

Il consigliere Scuderi: "Inaccettabile. Chiediamo spiegazioni. Già dimenticato quanto accaduto un mese fa a Cervia?"

“I lavori in spiaggia ci vogliono. Ma non possono essere eseguiti alla viva il parroco. Tra l’altro senza alcun tipo di sicurezza”. Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, dopo avere realizzato un video che, riferito a una spiaggia di Scoglitti, è diventato virale in queste ultime ore. Nel video (nella foto un frame) si vede una ruspa che effettua lavori di appianamento della sabbia districandosi tra i bagnanti.