Scoglitti, l’iniziativa di FdI sulle riforme portate avanti dall’esecutivo nazionale

Politica

Questa mattina l'appuntamento dal carattere meramente informativo

“Con il governo Meloni stiamo cambiando l’Italia” è il titolo della campagna informativa di Fratelli d’Italia su quattro riforme che sta portando avanti l’esecutivo: fisco, giustizia, autonomia, premierato. Fratelli d’Italia ha organizzato oltre cento iniziative nelle località turistiche di tutta Italia.

Oggi, domenica 11 agosto, il senatore Salvo Sallemi, i consiglieri comunali Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Valeria Zorzi e Pippo Scuderi, il coordinatore cittadino Giovanni Bongiorno e i militanti hanno raccontato le importanti azioni che sta mettendo in campo l’esecutivo.

È stato distribuito un depliant informativo sulle riforme e anche l’opuscolo informativo “Per i nostri anziani, mai più soli”, con tutti gli importanti provvedimenti assunti nei confronti di una fascia di popolazione particolarmente fragile nel periodo estivo.

Inoltre sono stati illustrati gli importanti finanziamenti, destinati a Scoglitti, provenienti su input del governo nazionale e regionale in tema di depurazione e fognatura nonché saranno esposte le diverse iniziative portate avanti a livello cittadino in tema di sicurezza e ambiente.