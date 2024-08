Scoglitti, nonostante la diffida del commissariato organizzata una serata danzante: indagato il proprietario di un lido

Cronaca

Il titolare aveva ricevuto apposita comunicazione ma ha fatto finta di nulla. Ora se la dovrà vedere con l'autorità giudiziaria

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, volti a frenare tempestivamente il fenomeno della cosiddetta “malamovida” nonché il controllo amministrativo degli esercizi pubblici, il personale della polizia di Stato del Commissariato di Vittoria ha indagato il titolare di un noto lido balneare sito a Scoglitti in riviera Lanterna.

Nel dettaglio, nonostante il proprietario del lido balneare veniva diffidato dal dirigente del Commissariato di Ps di Vittoria all’inaugurazione del predetto lido, perché privo delle prescritte autorizzazioni, il medesimo non vi ottemperava.

Difatti il titolare, incurante della diffida di Ps, procedeva regolarmente all’inaugurazione del lido, e, senza autorizzazione di Ps, dava luogo a una serata danzante.