Scoglitti, parenti serpenti: la lite tra fratelli avanti negli anni finisce con un fermo per tentato omcidio

Cronaca

I due di 60 e 70 anni se le sono date di santa ragione. Il più anziano è ai domiciliari

Un settantenne finisce ai domiciliari accusato dell’ipotesi di reato di tentato omicidio e lesioni personali gravi e aggravate.

Questo l’esito di una lite che ha coinvolto due fratelli, uno di sessant’anni e l’altro di 70, e la moglie di uno di loro. I fatti si sono verificati sabato scorso a Scoglitti. I due fratelli che abitano a poca distanza l’uno dall’altro avrebbero iniziato a litigare sull’uscio di casa dell’indagato. Un diverbio che è poi degenerato e che sarebbe finito a colpi di pietra e martelletto.