Scoglitti, presentato il progetto di riqualificazione di piazza Cavour

Attualità

Il sindaco Aiello e gli assessori Nicastro e Avola si sono premurati di illustrare ad alcuni residenti, grazie al consulente Arcangelo Mazza, quali saranno le future novità

E’ stato presentato il progetto di riqualificazione di piazza Cavour a Scoglitti. Nel corso di una partecipata assemblea dei residenti tenutasi nella sede dell’associazione Pescatori, l’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Francesco Aiello, si è premurata di illustrare nel dettaglio come intende procedere al recupero dello spazio urbano e dello spazio umano e sociale in questione attraverso l’adozione di alcuni innovativi interventi, nel rispetto delle tradizioni del borgo marinaro e della sua storia urbana. Un pomeriggio di grande partecipazione democratica che è servito per un confronto con i cittadini di Scoglitti rispetto all’idea progettuale portata avanti attraverso le elaborazioni del professionista incaricato, l’architetto Arcangelo Mazza, e che mira a definire una importante visione del futuro.