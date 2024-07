Scoglitti, rete fognaria e depurazione: in arrivo 45 milioni di euro

Attualità

Il sopralluogo dei vertici locali di Fratelli d'Italia con il rup di Iblea Acque: "Lavori al via da settembre dell'anno prossimo"

Rete fognaria a Scoglitti e depurazione: circa 45 milioni di euro grazie a sinergia tra Governo regionale e nazionale.

Il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia con il capogruppo all’Ars Giorgio Assenza e i consiglieri e circolo FdI di Vittoria hanno effettuato un sopralluogo a Scoglitti e hanno avuto modo di incontrare il responsabile unico del procedimento di Iblea Acque, l’ingegner Renato Savarese, per fare il punto sui lavori che interesseranno la rete fognaria di Scoglitti e Vittoria e la depurazione.

“Grazie all’impegno del governo Meloni e alla sinergia con il governo regionale la nostra città ha ottenuto un finanziamento di oltre 35 milioni di euro, dai Fondi di Sviluppo e Coesione, per il completamento e il potenziamento del depuratore di Vittoria e per la rete fognaria di Scoglitti” dice il senatore Sallemi con i consiglieri comunali di FdI.