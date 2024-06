Scoglitti, ripresi oggetti volanti non identificati (video)

Attualità

Sta facendo molto discutere un video che è diventato virale e che è stato girato questa sera

Oggetti volanti non identificati ripresi a Scoglitti, frazione rivierasca di Vittoria, questa sera. Dal video che un utente Facebook ha fatto circolare in rete, si vede come una grande mongolfiera luminosa che, poi, a un certo punto, scompare. Nessuna ipotesi plausibile, al momento, sull’entità di questo oggetto. Si sta cercando di comprendere se possa essere o meno un fenomeno atmosferico. Intanto la circostanza ha creato molta curiosità tra i residenti e i villeggianti di Scoglitti, tutti con il naso all’insù (foto e video Franco Assenza).

Secondo il Centro meteorologico siciliano, l’ avvistamento che sta interessando il Sud Italia sembrerebbe essere il razzo vettore dei satelliti Starlink . Alle 19,15 di oggi, SpaceX ha lanciato un lotto di satelliti per la costellazione Starlink dal complesso di lancio 40 a Cape Canaveral , Florida , negli Stati Uniti.

Questo lancio fa parte del progetto di SpaceX per fornire un sistema di comunicazione Internet spaziale attraverso una vasta rete di satelliti in orbita bassa terrestre.

