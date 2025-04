Scoglitti, rischia di morire carbonizzata dentro la propria auto a metano (video)

Cronaca

La vettura si sarebbe incendiata per un cattivo funzionamento dell'impianto di alimentazione

Ha rischiato di morire carbonizzata all’interno della sua auto a metano una donna di Scoglitti. Mentre era in auto, la donna che per fortuna ha riportato solo qualche ustione, stava viaggiando ed era all’ingresso della cittadina marinara, nei pressi del distributore di carburante, quando l’auto a gas su cui viaggiava, improvvisamente, si è incendiata, molto verosimilmente per un cattivo funzionamento dell’impianto di alimentazione. Immediatamente la donna, nonostante le fiamme avessero già aggredito l’abitacolo, è riuscita a uscire dall’auto. Sul posto l’ambulanza, la polizia locale e la protezione civile (video Franco Assenza).

