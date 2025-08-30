Cronaca
Scoglitti, sangue e vetri rotti in piazza Fratelli Cervi
Residenti esasperati da una situazione che continua a peggiorare ogni giorno di più
Resta alta la tensione in piazza Fratelli Cervi, a Scoglitti, dove da tempo i residenti segnalano diverse situazioni di degrado e microcriminalità. Ieri mattina i carabinieri hanno trovato alcune chiazze di sangue sul selciato della Piazza, davanti alla scuola primaria “Don Bosco”. Non solo. Anche i vetri del portone d’ingresso dell’istituto sono stati inoltre trovati infranti. Pare che l’episodio sia avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Non è ancora chiaro se i malviventi abbiano cercato di introdursi nella scuola, rompendo i vetri e rimanendo quindi feriti, o se il portone sia stato danneggiato nel corso di una violenta colluttazione.
Nelle scorse settimane, decine di residenti e villeggianti avevano scritto al prefetto, al sindaco e ai comandi locali, sollecitando un rafforzamento dei controlli, segnalando episodi di microcriminalità ricorrente come liti, schiamazzi notturni e presunto spaccio di sostanze stupefacenti.
Il 16 agosto scorso, la preoccupazione dei cittadini era tornata ad essere forte. Un gruppo di residenti, molti presenti in zona da oltre cinquant’anni, aveva trasmesso una segnalazione ufficiale via PEC al Comune di Vittoria, alla Prefettura di Ragusa, ai carabinieri e alla polizia di Stato, chiedendo interventi urgenti per garantire la sicurezza della piazza.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA