Scoglitti, Scuderi (Fdi): “Che fine ha fatto il mercatino del pesce inaugurato in pompa magna?”

Attualità

Secondo il consigliere comunale, la struttura risulta ancora inutilizzabile per i pescatori: "E in più sono stati rubati alcuni rubinetti"

“Che fine ha fatto il mercatino del pesce inaugurato in pompa magna a Scoglitti dall’amministrazione Aiello e, di fatto, mai entrato in funzione? Siamo alle solite. Molto fumo e niente arrosto”. Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che punta l’indice su un problema serio per la piccola pesca della frazione rivierasca di Vittoria, questione che, tempo addietro, era stata sollevata anche dall’altro consigliere comunale di FdI, Alfredo Vinciguerra.