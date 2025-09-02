Scoglitti, sequestrata un’area di 280 mq destinata a discarica di rifiuti edili

Cronaca

I carabinieri stanno effettuando approfondimenti sulla proprietà del terreno

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Scoglitti, unitamente a personale del 12° Nucleo Elicotteri Cc di Catania – Fontanarossa, hanno eseguito un mirato controllo nell’ambito di un servizio di ricognizione aerea notando in volo, nel territorio del Comune di Vittoria, un terreno interessato da un accumulo di rifiuti. Successivamente, da accertamenti effettuati a terra sul sito, i militari hanno appreso che il terreno era stato illecitamente destinato a discarica di rifiuti edili e di vari scarti derivanti dall’attività agricola. Preso atto di ciò, i carabinieri della Stazione di Scoglitti hanno proceduto, contro ignoti, a sequestrare preventivamente l’intera area di circa 280 mq ritenendo che la libera disponibilità dello stesso potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato ambientale.