Scoglitti, sequestrato il traliccio e i due supporti nel locale in cui si è sfiorata la tragedia

Cronaca

A procedere è la polizia municipale che sta indagando sul caso

E’ stato sequestrato, su disposizione del magistrato di turno, il traliccio e i due supporti che, nel corso della notte tra sabato e domenica, sono venuti giù, rovinando addosso ad alcuni bambini che sono finiti in ospedale e che, per fortuna, non hanno riportato ferite gravi. L’episodio è accaduto nel corso di una serata in un lido alla riviera Lanterna di Scoglitti dove si stava tenendo una manifestazione in ricordo dei cuginetti D’Antonio, i bambini che erano rimasti tragicamente uccisi cinque anni fa a Vittoria.