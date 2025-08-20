Scoglitti si è illuminata con “Arte in corso onde e colori”

Attualità

Riuscita l'iniziativa di ieri sera dal respiro collettivo. Il borgo marinaro si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico di emozioni

La perla del Mediterraneo, Scoglitti, ha ospitato ieri sera il nuovo appuntamento di “Arte in Corso”, evento che stavolta si è presentato con il suggestivo titolo “Onde e Colori”. Una serata riuscita, dal respiro collettivo, in cui il borgo marinaro si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico di emozioni, dove le onde del mare e il cielo stellato hanno fatto da cornice alle opere dei numerosi talenti del territorio. Sono stati proprio i protagonisti di Scoglitti – cittadini, artisti, visitatori e organizzatori – a rendere speciale questa edizione, in cui la costa iblea ha brillato non solo di onde e colori, ma soprattutto della luce della propria comunità. Le installazioni, disseminate lungo il lungomare, hanno raccontato storie di bellezza, di condivisione, di tradizioni radicate e dell’identità di una terra ricca e generosa.

“Scoglitti è una perla del Mediterraneo – hanno sottolineato gli organizzatori Gregorio Lenzo, Daniela Marchi e Silvana Amarù – un borgo che ha bisogno di essere custodito, promosso, valorizzato. E questo possiamo farlo solo insieme”. Parole che risuonano come un invito a sentirsi parte attiva di un progetto più grande, in cui la città appartiene a tutte e tutti, e ciascuno può dare il proprio contributo per abbellire, tutelare e offrire le sue risorse a turisti e visitatori. La magia della serata si è compiuta grazie alle opere di artisti e artiste impegnati nella scultura, pittura, pirografia, poesia e musica. Attraverso le loro creazioni, hanno saputo raccontare i colori delle emozioni, tradurre le onde del mare in linee e forme, intrecciare storie di appartenenza e speranza. Ieri sera, hanno ricordato gli organizzatori, “Scoglitti si è trasformata in un palcoscenico di emozioni, dove le onde del mare e il cielo stellato hanno fatto da cornice alle opere dei talenti del nostro territorio, disseminate lungo il lungomare. Gli artisti, attraverso le loro creazioni, ci hanno raccontato storie di bellezza, di condivisione, delle nostre tradizioni e dell’identità del nostro territorio”.