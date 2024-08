Scoglitti, si stacca il parapetto lungo una scala esterna di un hotel: nonno e nipotino cadono nel vuoto

Cronaca

Per loro si sono rese necessarie le cure dei sanitari dell'ospedale di Vittoria

La squadra operativa del distaccamento Vigili del fuoco di Vittoria è intervenuta oggi alle 13,30 presso l’hotel Baraka village (nella foto) a Scoglitti per il distacco di un parapetto lungo una scala esterna di accesso alle camere. A causa del distacco un nonno ed il nipotino di appena due anni sono caduti nel vuoto. Per loro si sono rese necessarie le cure dei sanitari dell’ospedale di Vittoria, dove sono stati trasferiti dal personale del 118. Esperite le prime attività connesse al soccorso tecnico urgente. Si è in attesa dei tecnici comunali per gli accertamenti tecnici del caso.

