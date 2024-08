Scoglitti, sopralluogo alla pista ciclabile: “I lavori procedono in maniera spedita”

Attualità

L'assessore ai Lavori pubblici Nicastro illustra lo stato delle opere

“Sono molto orgoglioso di poter affermare che i lavori per la creazione della pista ciclabile al lungomare Riviera Kamarina stanno procedendo in maniera alacre, con la messa in opera del primo strato di asfalto. Quindi la verniciatura con l’adeguata colorazione per indicare, appunto, che si tratta di una pista ciclabile. In fase di realizzazione anche il cordolo che la delimita. Sono orgoglioso perché Vittoria e Scoglitti, nella fattispecie, potranno fregiarsi, tra non molto, della possibilità di potere contare in via definitiva su quest’opera”. Lo dice l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro (nella foto), durante un sopralluogo effettuato sul posto.