Scoglitti, terzo appuntamento con il teatro in spiaggia: sul palco la compagnia Antea di Vittoria

Mercoledì alle 21,30 al circolo velico Anemos sarà proposta una commedia brillante di Eduardo De Filippo

Terzo appuntamento, mercoledì 7 agosto, con il Teatro in spiaggia ospitato nella straordinaria cornice del circolo velico Anemos a Scoglitti. Nel contesto della rassegna che si avvale della direzione artistica di Maurizio Nicastro, stavolta sarà proposta la commedia brillante “La Fortuna con la F maiuscola” che sarà portata in scena dalla compagnia Antea di Vittoria. La rappresentazione di cui sono autori Eduardo De Filippo e Armando Curcio, nell’adattamento in siciliano di Carmela Gallenti, è l’emblema di quelle operazioni culturali che nobilitano il teatro amatoriale. La compagnia Antea, con Arcangelo Pisani e Umberto Copani in primo piano, cercherà di animare una recita quasi a soggetto che si prefigge di coinvolgere il pubblico come in un dialogo continuo dal quale gli attori ricaveranno suggerimenti e incoraggiamenti.