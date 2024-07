Scoglitti, torna il teatro in spiaggia

Società

Venerdì sera al circolo velico Anemos "I cannoli dell'amore". La rassegna con la direzione artistica di Maurizio Nicastro

Dopo il grande successo all’esordio, torna, venerdì 2 agosto, con inizio sempre alle 21,30, la rassegna “Teatro in spiaggia” che, promosso dal circolo culturale Palco Uno, con la direzione artistica di Maurizio Nicastro, sarà ospitata sul palcoscenico suggestivo e strabiliante del circolo Anemos di Scoglitti. La proposta, stavolta, riguarda una commedia brillante dal titolo “I cannoli dell’amore” che sarà portata in scena dalla compagnia Palco Uno, con la regia di Alessandro Sparacino. Un momento molto spensierato per assicurare pieno relax a tutti gli spettatori che interverranno, nel contesto di una kermesse che, così come accaduto con il primo spettacolo del 19 luglio scorso, punta a bissare il sold out.