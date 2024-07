Scoglitti, torna il teatro in spiaggia

Spettacoli

Quattro gli appuntamenti al circolo velico Anemos con la direzione artistica di Maurizio Nicastro. Si comincia da venerdì 19 luglio

L’associazione culturale Palco Uno, che ha creato lungo la costa iblea il teatro in spiaggia, torna a proporre, anche quest’anno, la propria rassegna a Scoglitti, al circolo velico Anemos, di fronte all’hotel Mida. Sono quattro gli appuntamenti che prenderanno il via venerdì 19 luglio e che proseguiranno sino al 16 agosto. La direzione artistica è di Maurizio Nicastro. Si comincia quindi questo venerdì con la commedia brillante “Giro di vite” con protagonista Alessandro Sparacino e la compagnia teatrale iblea. Si prosegue venerdì 2 agosto con “I cannoli dell’amore”, altra commedia brillante che, diretta da Alessandro Sparacino, sarà portata in scena dalla compagnia Palco Uno di Ragusa. Mercoledì 7 agosto, invece, sarà proposta “La fortuna con la F maiuscola”. A portarla in scena la compagnia Antea di Vittoria. Quindi, l’ultimo appuntamento il 16 agosto quando si terrà la rappresentazione di “Gobba a levante”, altra commedia brillante che, in questo caso, sarà rappresentata dalla compagnia Teatro Badia di Ragusa. L’inizio degli spettacoli alle 21,30. Prenotazioni, anche whatsapp, al 333.4183893 e 333.3343433. L’ingresso è 10 euro. Teatro in spiaggia è un format che ha riscosso grande successo negli anni e che si propone ancora con l’obiettivo di fare trascorrere agli spettatori qualche ora all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, il tutto, rigorosamente, in riva al mare per godere della frescura dei momenti solitamente più rilassanti nel corso delle giornate più calde.

