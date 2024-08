Scoglitti, trionfa Csen danza e non solo

Spettacoli

L'evento tenutosi in piazza Sorelle Arduino è stato molto apprezzato dal pubblico

Trionfa, ancora una volta, la danza iblea. Il secondo appuntamento del tour estivo promosso dal comitato provinciale Csen Ragusa, che stavolta ha fatto esibire le scuole di danza associate nello splendido scenario di piazza Sorelle Arduino, a Scoglitti, messo a disposizione dal sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, e dalla sua Giunta, è stato un successo.

Le varie uscite che si sono succedute sul palco nell’ambito della kermesse “Csen danza e non solo” sono servite a mettere in evidenza la perizia e la bravura di allievi e allieve che, nel corso dell’anno sportivo, hanno interagito con i propri maestri, dando prova, sino in fondo, delle proprie capacità e meritando tutti gli applausi dei numerosi presenti. A esibirsi la Magic Moment school dance della maestra Soviana Gurrieri, la My dance school della maestra Isabella Intanno, la Dance school academy Vittoria dei maestri Gianni e Rosanna Dicaro, la Ritmo Dance dei maestri Giuseppe Licata e Nuccia Quattrocchi e, infine, la Fire Dance della maestra Valentina Autellitano.