Scoglitti, troppi problemi legati alla viabilità. Scuderi lancia una serie di proposte

Attualità

Il consigliere comunale ha esposto la propria posizione durante l'ultima seduta della commissione Affari generali alla presenza del comandante della polizia locale

I problemi di viabilità a Scoglitti, e in particolare al lungomare, al centro delle richieste che il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, ha posto in rilievo in occasione dell’ultima seduta della commissione Affari generali, a cui hanno partecipato l’assessore comunale al Turismo e il comandante della polizia locale.

“C’è da rilevare – ha sottolineato Scuderi – un continuo alto grado di inciviltà di cui, purtroppo, occorre prendere atto. A tutto scapito di chi rispetta le regole, di famiglie e anziani che intendono trascorrere solo qualche momento di relax passeggiando e devono farlo tra mille difficoltà. Ringrazio i partecipanti alla seduta della commissione per il clima costruttivo e collaborativo che si è instaurato e auspico che le mie richieste possano essere prese in considerazione”. Quali queste richieste? “Intensificare – ha chiarito Scuderi – i controlli, soprattutto al lungomare, dove moto e auto sfrecciano ad altissima velocità con tutti i rischi che ciò comporta sul fronte della sicurezza. E’ fondamentale, inoltre, fare rispettare il divieto che interdice la percorrenza del lungomare in controsenso anche dalle moto. Per facilitare tutto ciò, potrebbe essere utile attivare la pubblica illuminazione sulla Sp 31 nel tratto che da Costa Fenicia conduce a Scoglitti. Inoltre, ho posto in evidenza la questione dello stradale di Scoglitti dove è necessaria la massima attenzione per i continui incidenti che si verificano. Ricordiamo che sono 12 chilometri contrassegnati dalla doppia linea continua che, però, nessuno rispetta. I sorpassi, giorno dopo giorno, non si contano. Ecco perché è fondamentale intervenire. La disponibilità del comandante è stata molto incoraggiante e spero davvero che i miei solleciti possano arrivare a buon fine. D’altronde, è per il bene di tutti”.

