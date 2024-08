Scoglitti, trovato morto un romeno senza fissa dimora

Cronaca

Il macabro rinvenimento questa mattina. Forse è deceduto per cause naturali. Disposta l'ispezione cadaverica

Un uomo cinquantenne, romeno, è stato trovato questa mattina nei pressi del porto di Scoglitti. Era senza vita. L’uomo era disteso su un fianco, appoggiato a un muro, non distante dal faro. Era un senza fissa dimora, molto conosciuto a Scoglitti. Nessun segno di violenza o colluttazione. La morte potrebbe essere dovuta a cause naturali. Sul posto (nella foto Franco Assenza) i carabinieri. Il medico legale, incaricato dal magistrato di turno, dovrà fornire qualche elemento in più sulle cause del decesso. Ispezione cadaverica in mattinata.

