Scoglitti, un paziente obeso salvato dai vigili del fuoco

Attualità

L'uomo era residenti ai piani superiori di un'abitazione nel cuore del centro abitato

Complesso e delicato l’intervento attuato questa mattina a Scoglitti, dove una persona obesa è stata trasferita in ospedale grazie all’intervento congiunto del 118 e dei vigili del fuoco. Il paziente, residente ai piani superiori di un’abitazione nel cuore del centro abitato, è stato inizialmente stabilizzato dal personale del 118. La persona, però, a causa della stazza e delle condizioni strutturali dell’edificio non riusciva a essere portata giù per le scale in sicurezza. A quel punto è stato necessario allertare i vigili del fuoco del comando provinciale che si sono immediatamente attivati con un’autoscala. Dopo aver messo in sicurezza l’area, i pompieri sono riusciti, con grande cautela, a calare il paziente dalla finestra dell’abitazione fino alla strada, dove l’ambulanza era in attesa per il trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono stabili.

