Scoglitti: va a mangiare una pizza, chiede che vi sia aggiunto del formaggio e lo buttano fuori minacciandolo di prenderlo a legnate

Cronaca

Vittima dello spiacevole episodio il ristoratore e cantastorie Luciano Busacca che ha presentato querela ai carabinieri per minacce

Davvero una brutta avventura quella che è capitata a Scoglitti la sera dello scorso 13 gennaio al noto ristoratore e cantastorie Luciano Busacca (nella foto). Lo stesso, dopo aver trascorso qualche ora con gli amici, aveva deciso di raggiungere una pizzeria del posto. Mentre i suoi amici hanno ordinato due pizze, Busacca ha chiesto di poter consumare uno dei tranci di pizza presenti nel banco espositivo, chiedendo che vi fosse aggiunto del formaggio.

A questa richiesta, una delle persone presenti nel locale (secondo quanto riferito da Busacca) ha iniziato a calunniarlo, invitandolo a mangiare quello che c’era senza alcuna richiesta. Fra i due c’è stato un vivace scambio di battute che è durato fino a quando un altro soggetto lo avrebbe buttato fuori dal locale intimandogli “devi andartene perché altrimenti ti prendiamo a legnate”. A mettere fine al tutto la scelta di Busacca di uscire, accompagnato dai suoi amici.

“Ho fatto il ristoratore per una vita intera – dichiara amareggiato Busacca – e non mi era mai successa una cosa simile. Partiamo dal presupposto che il cliente ha sempre ragione, ma vi rendete conto che atteggiamenti del genere rivolti magari al turista di passaggio gettano in cattiva luce l’intero territorio, se non tutta la Sicilia? Da parte mia ho presentato querela ai carabinieri per minacce perché nessuno deve sentirsi abbastanza forte da poter pensare di fare quello che vuole senza conseguenze. Agli amici ristoratori dico: isoliamo queste persone e condanniamo in massa questi atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con l’accoglienza tipica dei siciliani, dei vittoriesi e degli scoglittiesi”.