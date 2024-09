Scoglitti (Vittoria), il sindaco riceve la visita della nuova dirigente del Comprensivo Sciascia

Attualità

Si tratta della professoressa Maria Di Guardo

Questa mattina a palazzo Iacono, il sindaco Francesco Aiello ha ricevuto la visita della nuova dirigente scolastica del Comprensivo Leonardo Sciascia di Scoglitti, la professoressa Maria Di Guardo, accompagnata dal vicepreside Giovanni Nannara. Presente anche l’assessore alla Pubblica istruzione, Francesca Corbino (tutti nella foto).

Durante l’incontro, il sindaco Aiello ha espresso i suoi più sinceri auguri alla dirigente Di Guardo per il nuovo incarico, auspicando un percorso di successi e collaborazione per il bene della comunità scolastica. Ha inoltre sottolineato l’importanza del ruolo educativo e formativo che l’istituto svolge nel territorio, offrendo il pieno sostegno dell’amministrazione comunale per future iniziative e progetti.L’assessore Corbino ha ribadito l’impegno dell’amministrazione a collaborare con le istituzioni scolastiche, affinché i giovani possano avere le migliori opportunità di crescita e sviluppo.

