Scontro auto-moto ad Acate, feriti lievi

Cronaca

L'episodio è accaduto ieri sera in corso Indipendenza e, alla luce della dinamica, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi

Incidente dalla dinamica pesante e che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie ieri sera intorno alle 21,30 lungo il corso Indipendenza ad Acate. A scontrarsi un’automobile Fiat Punto e una moto di grossa cilindrata. I carabinieri di Vittoria sul posto per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente. Dalla foto si evince che l’impatto è stato abbastanza violento. Per fortuna, come detto, danni solo ai mezzi. Le persone coinvolte sono state refertate in ospedale. Ferite lievi (foto Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA