Scontro auto-moto sulla Ragusa mare, un ferito

L'incidente si è verificato questa mattina. Il centauro trasportato al pronto soccorso del Giovanni Paolo II

Scontro auto-moto questa mattina sulla Ragusa mare. Per cause in via di accertamento, i due mezzi sono venuti a collidere. La peggio è toccata al centauro che, infatti, è stato trasportato al pronto soccorso di Ragusa. Il traffico veicolare ha subito forti rallentamenti ma intorno a mezzogiorno la situazione è tornata alla normalità. Sul posto il distaccamento di Vittoria della Polstrada (foto di repertorio).

