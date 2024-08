Scontro auto-moto sulla Ragusa-Modica, in codice rosso due centauri maltesi

Cronaca

La due ruote ha impattato contro una Panda condotta da un modicano, ferito anche lui, ma in codice giallo

Continua un’estate sempre più disastrosa, anche in provincia di Ragusa, per quanto riguarda gli incidenti stradali. L’ultimo si è verificato appena oggi pomeriggio sulla Ragusa-Modica, in prossimità del primo lungo curvone (nella foto), per chi proviene dal capoluogo, che caratterizza questo tratto del prolungamento della 514. Disastroso lo scontro tra una moto condotta da due cittadini maltesi, un uomo e una donna, e una Panda alla cui guida, invece, si trovava un modicano di 57 anni.