Scontro frontale sulla Ragusa mare

Cronaca

L'episodio è accaduto ieri sera in prossimità dell'intersezione con il villaggio Camemi. Ci sono feriti

Incidente frontale ieri sera sulla Ragusa mare, intorno alle 22, all’altezza del villaggio Camemi. Coinvolte una Fiat Panda proveniente da Marina di Ragusa, intenta a svoltare per accedere al villaggio Camemi, e un’Alfa Romeo Stelvio proveniente dalla direzione opposta. Le due auto si sono scontrate e per via del violento impatto la Panda ha ruotato su se stessa. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni sono serie, ma non gravi. L’ennesimo incidente sulla Ragusa Mare che conferma, tra l’altro, la pericolosità dell’intersezione del villaggio Camemi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA